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        Kıbrıscık'ta müziğe yatkın öğrenciler yetenek testiyle keşfediliyor

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde müziğe yatkın öğrencilerin belirlenmesi için yetenek testi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:15
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        Kıbrıscık'ta müziğe yatkın öğrenciler yetenek testiyle keşfediliyor
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde müziğe yatkın öğrencilerin belirlenmesi için yetenek testi yapıldı.

        Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 5-15 yaş aralığındaki çocuklara yapılan yetenek testiyle müziğe olan yatkınlıkları ölçüldü.

        Yapılan çalışmayla çocukların spor gibi müziğe de ilgi duymasının sağlanması amaçlanıyor.

        Çocuklara bu kapsamda gitar, bağlama, kemanın yanı sıra solfej eğitimi verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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