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        Kıbrıscık'ta güreş eğitimi başlıyor

        Bolu'nun Kıbrsıcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle güreş kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:19
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        Kıbrıscık'ta güreş eğitimi başlıyor
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        Bolu'nun Kıbrsıcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle güreş kursu açıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler arasında yapılan anket sonucunda en çok talep edilen spor dallarından biri olan güreş branşında lisanslı sporcular yetiştirmek için çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Gençlerin okul sonrası zamanlarını sporla değerlendirmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, ilçeyi temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla başlatılan eğitimlerin, Kıbrıscık Ortaokulu spor salonu ve Kıbrıscık 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi fitness salonunda yapılacağı kaydedildi.

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