Kıbrıscık'ta güreş eğitimi başlıyor
Bolu'nun Kıbrsıcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle güreş kursu açıldı.
Bolu'nun Kıbrsıcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle güreş kursu açıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler arasında yapılan anket sonucunda en çok talep edilen spor dallarından biri olan güreş branşında lisanslı sporcular yetiştirmek için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Gençlerin okul sonrası zamanlarını sporla değerlendirmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, ilçeyi temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla başlatılan eğitimlerin, Kıbrıscık Ortaokulu spor salonu ve Kıbrıscık 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi fitness salonunda yapılacağı kaydedildi.
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