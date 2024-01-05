Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mudurnu'da bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudurnu'da bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Bolu Mudurnu kara yolunda seyreden Hüseyin G. idaresindeki 14 BV 799 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepe Karakolu mevkisinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!

        Benzer Haberler

        "Solmaz Ana Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası" açıldı
        "Solmaz Ana Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası" açıldı
        Kıbrıscık'ta güreş eğitimi başlıyor
        Kıbrıscık'ta güreş eğitimi başlıyor
        Kıbrıscık'ta müziğe yatkın öğrenciler yetenek testiyle keşfediliyor
        Kıbrıscık'ta müziğe yatkın öğrenciler yetenek testiyle keşfediliyor
        Bolu'da üniversite öğrencileri kampüste çevre temizliği yaptı
        Bolu'da üniversite öğrencileri kampüste çevre temizliği yaptı
        Mudurnu'da 5 evden bakır ve metal malzeme çalındı
        Mudurnu'da 5 evden bakır ve metal malzeme çalındı
        Boluspor, Daniel Avramovski ve Vusal Isgandarlı'yı transfer etti
        Boluspor, Daniel Avramovski ve Vusal Isgandarlı'yı transfer etti