Mudurnu'da bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu Mudurnu kara yolunda seyreden Hüseyin G. idaresindeki 14 BV 799 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepe Karakolu mevkisinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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