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        Bolu'da çay ocağı işleten çift, özel tarifleri "Muhlep" ile ağızları tatlandırıyor

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çay ocağı işleten Kenan ve Semra Zehir çifti, salepten ürettikleri tatlıyla müşterilerine farklı bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:03
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        Bolu'da çay ocağı işleten çift, özel tarifleri "Muhlep" ile ağızları tatlandırıyor
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çay ocağı işleten Kenan ve Semra Zehir çifti, salepten ürettikleri tatlıyla müşterilerine farklı bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

        Tarihi Orta Çarşı'da bulunan çay ocağında çalışan çift, müşterilerine ve ilçeye gelen misafirlere yeni lezzetler sunmak için Burdur salebi ve Mudurnu cevizini kullanarak "Muhlep" ismini verdikleri tatlıyı yaptı.

        Kenan Zehir, AA muhabirine, tarifi tamamen kendilerine ait olan tatlıyı, hem Mudurnuluların hem de ilçeyi gezmek için gelen misafirlerin çok beğendiğini söyledi.

        Yaklaşık 3 yıldır Burdur Bucak'tan salep getirip sattığını anlatan Zehir, "Burdur salebimiz çok beğenildi. Sonrasında 'Neden Mudurnu ile özdeşleşmiş bir tatlı yapmayalım?' dedik. Çünkü diğer ilçelerde vardı. Salepten tatlı oluşturabileceği fikri kafama yattı. Eşimle ortaya böyle güzel bir ürün çıkarttık. Tatlıyı müşterilerimize sunduğumuzda güzel tepkiler aldık ve sürekliliğini sağladık." diye konuştu.

        Zehir, ilçeyi temsil etmesi için tatlıya Mudurnu ve salebin ilk ve son harflerinden oluşan "Muhlep" ismini verdiklerini aktararak, "Tatlımızda organik Mudurnu sütü, Mudurnu cevizi ve Burdur salebi başlıca ürünler. Çikolata parçacıkları ve tarçın da ekleyerek böyle güzel ürün elde ettik. Tatlımızda herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Çok şekerli değil, hafif." şeklinde konuştu.

        Semra Zehir de katkı maddesinin bulunmaması ve yerli ürünlerden yapılması dolayısıyla tatlılarının beğenildiğine işaret ederek, "Muhlep ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. İleride paket halinde satışa sunmayı düşünüyoruz. İnşallah ilçemize güzel bir tatlı kazandırmışızdır. Yaz aylarına doğru meyveli denemelerimizi yapmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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