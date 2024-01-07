Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mudurnu'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudurnu'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Büyükcami Mahallesi'ndeki evinde yalnız oturan İrfan Sert'ten bir süre haber alamayan çocukları durumu yakınlarına bildirdi.

        Eve gelen Sert'in akrabaları, kapıyı açarak içeri girince yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sert'in öldüğünü belirledi.

        Yaşlı adamın cenazesi, ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Odunlukta başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de yandı
        Odunlukta başlayan yangında samanlık, depo, garaj ve otomobil de yandı
        Bolu'da 2 katlı ev, samanlık, odunluk ve depo yandı
        Bolu'da 2 katlı ev, samanlık, odunluk ve depo yandı
        Bolu'da çay ocağı işleten çift, özel tarifleri "Muhlep" ile ağızları tatlan...
        Bolu'da çay ocağı işleten çift, özel tarifleri "Muhlep" ile ağızları tatlan...
        Bolu'da bir kişinin dolandırılmasını muhtarın dikkati engelledi
        Bolu'da bir kişinin dolandırılmasını muhtarın dikkati engelledi
        Emekli öğretmen geleneksel el sanatları merakıyla koleksiyon oluşturdu
        Emekli öğretmen geleneksel el sanatları merakıyla koleksiyon oluşturdu
        `İnsan faaliyetleri, Yedigöller Milli Parkı´nda doğal dengeyi bozuyor´
        `İnsan faaliyetleri, Yedigöller Milli Parkı´nda doğal dengeyi bozuyor´