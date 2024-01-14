Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mudurnu'da "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudurnu'da "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Genç Kızılay gönüllülerince organize edilen yürüyüş için Mudurnu Kaymakamlığı önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, şehitler için dua etti.

        Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Genç Kızılay gönüllüleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu
        Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        "Beyaz sayfa"
        "Beyaz sayfa"
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        "Genç Semih neden oynatılmadı?"
        "Genç Semih neden oynatılmadı?"
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!

        Benzer Haberler

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
        Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı
        Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı
        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
        Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşımda...
        Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşımda...
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı
        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı