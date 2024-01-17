Mudurnu'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş uygulaması yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan kimlik kontrolünde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi tespit edildi.

Karakola götürülen Suriye uyruklu şahıslar, idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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