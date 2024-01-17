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        Mudurnu'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 08:39 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:39
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        Mudurnu'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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        Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Ekipler tarafından yapılan kimlik kontrolünde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi tespit edildi.

        Karakola götürülen Suriye uyruklu şahıslar, idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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