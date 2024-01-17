Mudurnu'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda operasyon yapan ekipler, Seyrancık Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi (33) gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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