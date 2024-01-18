Mudurnu'da kaza yapan otomobildeki karı koca yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Alaattin C. yönetimindeki 14 LD 159 plakalı otomobil, Pelitözü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.

Kaza yaralanan sürücü ile eşi Fatma C, ihbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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