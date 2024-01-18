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        Mudurnu'da kaza yapan otomobildeki karı koca yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:47
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        Mudurnu'da kaza yapan otomobildeki karı koca yaralandı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Alaattin C. yönetimindeki 14 LD 159 plakalı otomobil, Pelitözü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.

        Kaza yaralanan sürücü ile eşi Fatma C, ihbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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