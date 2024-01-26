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        Kartalkaya, Gölcük ve Abant'ta kar etkili oluyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ile Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:07
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        Kartalkaya, Gölcük ve Abant'ta kar etkili oluyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ile Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor.

        Günübirlik ya da konaklamak için Kartalkaya'ya gelenler, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak vakit geçiriyor.

        Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yarıyıl tatilinde yüzde 90 dolulukla hizmet veriyor.

        Gölcük Tabiat Parkı, aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı tabiat parkına gelenler, yüzeyi buzla kaplı göl çevresinde yürüyerek, belirlenen alanlarda piknik yaparak karın tadını çıkarıyor.

        Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Milli parka gelenler, göl çevresinde yürüyerek, belirlenen alanlarda piknik yaparak, şambrel ve kızaklarla kayarak zamanlarını değerlendiriyor.

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