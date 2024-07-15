Adanaspor, yeni sezon öncesinde Bolu'da güç depoluyor
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Karacasu beldesinde bulunan otelde kamp yapan turuncu-beyazlı ekip, sabah antrenmanını yardımcı antrenör Fran Molano ve kaleci antrenörü Cem Kurtar gözetiminde gerçekleştirdi.
Antrenmanda, ısınma koşusunun ardından açma germe çalışması ve koşu yapıldı.
Adanaspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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