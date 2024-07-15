Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Adanaspor, yeni sezon öncesinde Bolu'da güç depoluyor

        Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor, yeni sezon öncesinde Bolu'da güç depoluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Karacasu beldesinde bulunan otelde kamp yapan turuncu-beyazlı ekip, sabah antrenmanını yardımcı antrenör Fran Molano ve kaleci antrenörü Cem Kurtar gözetiminde gerçekleştirdi.

        Antrenmanda, ısınma koşusunun ardından açma germe çalışması ve koşu yapıldı.

        Adanaspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'

        Benzer Haberler

        Bolu Valisi Kılıç'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Bolu Valisi Kılıç'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Iğdır FK'de hedef, 1. Lig'de zirve yarışında yer almak
        Iğdır FK'de hedef, 1. Lig'de zirve yarışında yer almak
        Bolu'da 1200 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Bolu'da 1200 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Bolu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Bolu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        İlk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçi...
        İlk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçi...