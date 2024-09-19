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        Bolu'da fizik tedavi hastaları uzman doktorlar ve fizyoterapistlerin desteğiyle sağlığına kavuşuyor

        İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları, doktorların ve fizyoterapistlerin desteğiyle iyileşme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:57
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        Bolu'da fizik tedavi hastaları uzman doktorlar ve fizyoterapistlerin desteğiyle sağlığına kavuşuyor
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        İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları, doktorların ve fizyoterapistlerin desteğiyle iyileşme imkanı buluyor.

        Karacasu beldesinde bulunan 180 yatak kapasiteli hastane, 1974 yılından bu yana Türkiye'nin birçok yerinden gelen hastalara hizmet veriyor.

        Uzman kadrosu, ekipmanı ve ileri teknolojisiyle hastalık veya kaza sonucu hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluğu yaşayanlara tedavi imkanı sunan hastane bünyesinde fizik tedavi, rehabilitasyon ve mekanik egzersiz üniteleriyle termal havuzlar bulunuyor.

        Geçen yıl, 64 bin 514 hastaya hizmet verilen hastaneye gelenler, uzman doktorlar gözetiminde tedavi ediliyor. Hastalar, tedavinin yanı sıra kendileriyle yakından ilgilenen fizyoterapistlerin desteğiyle sağlıklarına kavuşuyor.

        Birçok hasta, tekerlekli sandalye ya da sedyeyle girdikleri hastaneden yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Bu işte fizyoterapistin katkısı çok önemli"

        Hastanede fizyoterapist olarak görev yapan Halil Tarık Kendirci, AA muhabirine ortopediden nörolojiye, geriatriden pediatriye birçok poliklinikten hastanın sevk edildiğini söyledi.

        Her tip hasta grubuna hizmet verdiklerini aktaran Kendirci, "Hastalara fiziksel ve mental açıdan her alanda destek olarak iyileşmelerine yardımcı oluyoruz. Kimi hasta grubu geldiğinde kötü seviyede oluyor. İyi durumda gelenler de oluyor. Tamamen yaşadığı rahatsızlığa göre durumu değişiyor. Hastanın ihtiyacı neyse biz onlara yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

        Kendirci, zorlu bir iş yaptıklarını dile getirerek,"Hastaların sağlıklarına kavuşarak yeniden eskisi gibi hareket edebilmeleri adına çok yoğun çalışıyoruz. Yaptığımız işin büyük kısmı; manevi kısım. İşin o kısmı çok farklı. Bir hasta iyileştiğinde mesleki haz yaşıyoruz. Tekerlekli sandalyeyle gelen hasta buradan yürüyerek çıktığında hepimiz mutlu oluyoruz. Bu işte fizyoterapistin katkısı çok önemli. Hastayı her gün 1-1,5 bazen 2 saat arkadaşlarımız görüyor, tedavisini planlıyor. Yapamadığı her şeyde yardımcı oluyor. Hareket anlamında aklınıza ne gelirse fizyoterapist arkadaşlarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Bize çocuk gibi baktılar"

        İnme sonucu hareket bozukluğu yaşayan 60 yaşındaki Süleyman Kara, Karabük'ten tedavi için geldiği hastaneden iyileşerek taburcu edileceği günü bekliyor.

        Kara, rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından doktorların tavsiyesiyle 1 Temmuz'da hastaneye yatışının yapıldığını anlatarak, gerek doktorlar gerekse de fizyoterapistlerin desteğiyle 1 ayda adım atmaya başladığını kaydetti.

        Rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini aktaran Kara, "İlk geldiğimde 2 kişi kollarıma girip beni taşıyordu. Ama şimdi hocalarım sayesinde kendi başıma yürüyorum. Buradaki fizyoterapistler işlerini tam yapıyor. Biz de onların emeğini boşa çıkarmamak için çaba harcıyoruz." şeklinde konuştu.

        Kara, iyileşmesinde en büyük etkenin fizyoterapistlerin özverisi olduğunu belirterek, "Allah razı olsun abi kardeş gibi davrandılar, bize çocuk gibi baktılar." dedi.

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