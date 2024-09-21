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        Bolu'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da ormana yakın çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:27
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        Bolu'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da ormana yakın çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Ağaççılar ve Kızılağıl köyleri arasında bulunan çöplük alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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