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        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:05
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        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde seyreden Emre Çiftçi (32) idaresindeki traktör, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarparak devrildi. Takla atan traktörün sürücüsü Çiftçi ağır, römorkta bulunan N.Ç. ise hafif yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, ıslak yolda kontrolden çıkan traktörün aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atması ve ayrılan römorkun yaklaşık 50 metre ilerideki direğe çarptıktan sonra durması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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