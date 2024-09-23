Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Kılıç, törenle uğurlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliğine" atanan Bolu Valisi Erkan Kılıç için veda töreni düzenlendi.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, kendisine bu görevi layık gördüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bolu'daki görevinin hayatında önemli yeri olduğunu anlatan Kılıç, "Benim yerime gelecek olan arkadaşımız da çok başarılı olacaktır. Ümraniye Kaymakamımız geliyor. Ona da şimdiden başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin." dedi.

Kılıç, Bolu'nun, her türlü nimetin verildiği çok güzel bir il olduğunu, burada hizmet etmekten dolayı kendini çok şanslı hissettiğini dile getirerek, "Bu başarının içerisinde, bu çalışma içerisinde arkadaşlarımızın hepsi vardı. Bütün kamu görevlileri bizlere gerçekten çok büyük destek verdi. Onların desteği olmasaydı tek başımıza bu hizmeti vermemiz mümkün değildi. Onlara da şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Çalışma süresi içerisinde disiplinli olmaya çalıştıklarına değinen Kılıç, "Nerede bir sıkıntı varsa, vatandaşın derdi, sıkıntı problemi varsa onu aşmaya çalıştık. Dolayısıyla elimizden gelen gayreti gösterdik. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.