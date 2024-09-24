Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Ligde 6 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde idmana çıktı.
Futbolcular, teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde kuvvet, teknik ve taktik çalışma yaptı.
Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Boluspor ile Manisa FK, 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
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