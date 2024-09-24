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        Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza

        Bolu'da yasa dışı avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında 25 yaban hayvanına el konuldu, kaçakçılara 446 bin 455 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 21:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 21:24
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        Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza
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        Bolu'da yasa dışı avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında 25 yaban hayvanına el konuldu, kaçakçılara 446 bin 455 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bolu Şube Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı avcılık ve hayvan kaçakçılığını önleme çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.

        Yılın başından bu yana aralarında saka kuşu, Anadolu sincabı, kızıl şahin, yeşil papağan ve sultan papağı gibi türlerin bulunduğu toplam 25 hayvanın ele geçirildiği açıklamada, hayvan kaçakçılığı ve yasa dışı avcılık konularıyla ilişkili kişilere toplamda 446 bin 455 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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