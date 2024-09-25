Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılacak

Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen yanan ağaçların kaldırılması için de mesai yürütüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında zarar gören alanların ağaçlandırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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