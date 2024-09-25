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        Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılacak

        Bolu'nun Gerede ilçesinde ağustos ayında çıkan orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 18:59 Güncelleme: 25.09.2024 - 18:59
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        Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılacak
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde ağustos ayında çıkan orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında zarar gören alanların ağaçlandırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Zarar gören yolların onarım ve yapım çalışması, ekiplerce iş makinalarıyla yapılıyor.

        Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen yanan ağaçların kaldırılması için de mesai yürütüyor.

        Envanter kaldırma çalışmasının tamamlanmasının ardından alanın ağaçlandırılması için çalışma yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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