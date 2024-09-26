Göynük'te çıkan yangında ev ve hafif ticari araçta hasar oluştu
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında, hafif ticari araç ile ev zarar gördü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında, hafif ticari araç ile ev zarar gördü.
Kürnüş köyünde yaşayan H.K, evinin önünde pekmez kaynatırken sıçrayan ateş nedeniyle yangın çıktı.
Köy sakinleri ve bölgede faaliyet gösteren işletmenin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler büyümeden söndürüldü.
Yangında, ev ile hafif ticari araçta hasar oluştu.
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