Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Göynük'te çıkan yangında ev ve hafif ticari araçta hasar oluştu

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında, hafif ticari araç ile ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göynük'te çıkan yangında ev ve hafif ticari araçta hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında, hafif ticari araç ile ev zarar gördü.

        Kürnüş köyünde yaşayan H.K, evinin önünde pekmez kaynatırken sıçrayan ateş nedeniyle yangın çıktı.

        Köy sakinleri ve bölgede faaliyet gösteren işletmenin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler büyümeden söndürüldü.

        Yangında, ev ile hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        Esenler'de alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Bolu Valiliğine atanan Abdulaziz Aydın görevine başladı
        Bolu Valiliğine atanan Abdulaziz Aydın görevine başladı
        Fuarda yere izmarit atan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına para cezası
        Fuarda yere izmarit atan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına para cezası
        Bolu'da AK Parti "Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi
        Bolu'da AK Parti "Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Tanju Özcan: İdam cezasının gündeme gelmesi lazım
        Tanju Özcan: İdam cezasının gündeme gelmesi lazım
        Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılacak
        Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılacak