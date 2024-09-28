Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı

        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik eylül ayında çalışma yürüttü.

        Kent merkezi ile Seben ve Yeniçağa ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Trump ve Zelenskiy arasında atışma
        Trump ve Zelenskiy arasında atışma
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Selin getirdiği ağaç parçaları emekli polis memurunun elinde dekoratif ürün...
        Selin getirdiği ağaç parçaları emekli polis memurunun elinde dekoratif ürün...
        Bolu'da öğrenciler, Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezdi
        Bolu'da öğrenciler, Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezdi
        Bolu Valisi Aydın ziyaretler gerçekleştirdi
        Bolu Valisi Aydın ziyaretler gerçekleştirdi
        Yeniçağa ve Dörtdivan'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" yapıldı
        Yeniçağa ve Dörtdivan'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" yapıldı
        Güney Koreli ormancılar, Bolu'da incelemelerde bulundu
        Güney Koreli ormancılar, Bolu'da incelemelerde bulundu
        Bolu'da şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için dua edildi
        Bolu'da şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için dua edildi