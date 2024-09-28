Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezi ile Seben ve Yeniçağa ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik eylül ayında çalışma yürüttü.

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