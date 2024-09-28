Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK'yi sahasında 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, Erzurumspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek ve milli maç arasına 6 puanla girmek istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 22:32 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor-Manisa FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK'yi sahasında 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, Erzurumspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek ve milli maç arasına 6 puanla girmek istediğini söyledi.

        Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya formda gelen bir Manisa takımı olduğunu, hafta boyunca ekip arkadaşlarının Manisa FK ile ilgili bütün detayları sunduğunu, güçlü ve eksik yanlarını kendisine çok iyi ilettiklerini, bütün antrenman planını bunun üzerine yaptığını dile getirdi.

        Rakibin çok fazla oyuncuyla hücuma geldiğini anlatan Kahraman, "Bunu yaparken de çok büyük risk almalarıyla biz de ön tarafa süratli oyuncularımızı koyduk. Koşucular belliydi. Kazandığımız topları hızlı hücum şeklinde yapmaktı. Bunu birkaç pozisyon yakaladık." diye konuştu.

        Kahraman, kazanılan toplara fazla sahip olmanın zaman içerisinde olacağını ifade ederek, "Takımın başına geldiğim günden beri üçüncü maçım. Form yakalamaya çalışıyorum. Takımımın güçlü yanlarına daha nasıl ekleme yapabiliriz, neler katabiliriz buna çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurgulayan Kahraman, "Oyuncularımız ne verirsek almaya çalışıyor ve çok iyi mücadele ediyor. Erzurum maçı ile bu galibiyet serisini taşımak istiyoruz. Milli maç arasına 6 puan ile girmek istiyoruz." dedi.

        - Manisa FK cephesi

        Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise ligde 7. maçı oynadıklarını hatırlatarak, "Şu ana kadar oynadığımız coşkusu en düşük maçlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

        Boluspor'un oyunu nasıl oynayabileceğini sahadaki oyun sistemi ve savunmayı nasıl yaptıklarını çok iyi analiz ettiklerini belirten Çavuş, "Bunu maçın başında da bulduğumuz pozisyonla değerlendirebilmiş olsaydık saha içerisinde çok farklı durum olacaktı. Bu gol pozisyonunu değerlendiremedik." ifadesini kullandı.

        Çavuş, altı haftadır oynadıkları oyun coşkusunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "İçeride de bu coşkudan uzaklaşan oyuncu sayıda fazlalaşınca sonuçta bir nevi bu şekilde oluyor. Oyuncu grubum bunu çok çabuk atlatıp bundan sonra da yeni bir maça yeniden konsantre olacaklardır. Bu oyun coşkusunu tekrardan yenileyip devam edeceğiz. Bundan sonraki maçta bunu çok iyi yapacak oyuncu grubum var."

        "Takımım ligin en fiziksel kapasitesi yüksek takımlardan bir tanesi" diyen Çavuş, "Saha içerisindeki basit top kayıpları oyunun bu şekilde seyretmesine neden oldu. Bu maçta neleri yanlış yaptık, bunları tekrardan gözden geçireceğiz. Daha realist, daha gerçekçi bir şekilde iç sahada Gençlerbirliği maçında bunu toparlayarak devam edeceğiz. Gençlerbirliği maçını kazanıp milli maç arasına gireceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        G.Saray'a Paşa engeli!
        G.Saray'a Paşa engeli!
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Manisa FK: 2-0
        Boluspor - Manisa FK: 2-0
        Abant'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Abant'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı devam ediyor
        Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı devam ediyor
        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı
        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı
        Selin getirdiği ağaç parçaları emekli polis memurunun elinde dekoratif ürün...
        Selin getirdiği ağaç parçaları emekli polis memurunun elinde dekoratif ürün...