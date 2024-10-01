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        Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

        Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimindeki Kartalkaya'ya kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:22
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        Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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        Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimindeki Kartalkaya'ya kar yağdı.

        Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olmayan kar, zirvede aralıklarla devam ediyor.

        Bölgedeki Sarıalan Yaylası'nda ise sağanak etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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