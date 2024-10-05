Bolu'da otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Bolu'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Bolu'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda ilerleyen Ekrem Ç. (72) idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, Gerede gişelerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ekrem Ç'nin eşi Nigar Ç. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.