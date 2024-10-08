Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hafif yaralanan bir kişiye ise ambulansta tedavi uygulandı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.Ö, E.T.Ö. ve E.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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