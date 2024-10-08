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        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:36 Güncelleme: 08.10.2024 - 21:02
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        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Tarakçı köyü yolunda S.Ö. idaresindeki 34 BB 9512 plakalı otomobil, İ.A. yönetimindeki 34 CIG 984 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 CIG 984 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.Ö, E.T.Ö. ve E.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Hafif yaralanan bir kişiye ise ambulansta tedavi uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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