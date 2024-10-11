Bolu'da yaylada kaybolan yaşlı çift aranıyor

AFAD ekipleri, yaşlı çiftin bulunması için ormanlık alanda termal görüş özelliği bulunan dronlarla da çalışma yürütüyor.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçumlar Yaylası mevkisine giden Ömer Ç. (80) ve Fatma Ç'den (73) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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