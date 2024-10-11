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        Bolu'da yaylada kaybolan yaşlı çift ölü bulundu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada kaybolan yaşlı çift, ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:48
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        Bolu'da yaylada kaybolan yaşlı çift ölü bulundu
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada kaybolan yaşlı çift, ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, 9 Ekim'de akşam saatlerinde kışlık odun ve mantar toplamak için ilçeye bağlı Koçumlar Yaylası'na giden Ömer (80) ve eşi Fatma Ç'den (73) haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çifti arama çalışması yürütüldü.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personelinin bölgedeki çalışmaları sonucu, çiftin yaylaya geldiği otomobil bulundu.

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) görevlileri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve çevre illerden de gelen AFAD ekiplerinin katılımıyla arama faaliyeti genişletildi.

        Ekipler, otomobilin bulunduğu alana yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağının kayalık kısmında yaşlı çifti buldu.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ömer ve Fatma Ç'nin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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