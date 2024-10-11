Bolu'da yaylada kaybolan yaşlı çift ölü bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada kaybolan yaşlı çift, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 9 Ekim'de akşam saatlerinde kışlık odun ve mantar toplamak için ilçeye bağlı Koçumlar Yaylası'na giden Ömer (80) ve eşi Fatma Ç'den (73) haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çifti arama çalışması yürütüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personelinin bölgedeki çalışmaları sonucu, çiftin yaylaya geldiği otomobil bulundu.