Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğini keşfe çıkarıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, doğa tutkunlarına sonbaharın güzelliğini yaşatıyor.

Kent merkezine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, sonbaharın renklerine büründü.

Ağırlıklı olarak yeşil ve kahverengi tonların hakim olduğu milli park, kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarına ev sahipliği yapıyor.

Adını bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan 7 gölden alan milli parkı ziyaret edenler, adeta sonbaharın güzelliğini keşfe çıkıyor.

Milli parkta eşsiz doğa manzarası eşliğinde yürüyüş yapanlar, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ayrı güzelliğe bürünen Yedigöller'de anılarını fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. Bazı ziyaretçiler ise çadır kampı yaparak doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor. Fotoğraf tutkunları da sonbahar renklerinin hakim olduğu doğa manzarasını görüntülüyor. Bolu Valiliğince orman yangınlara karşı alınan tedbirler kapsamında ateşli piknik yapmanın yasaklandığı milli parka gelenlerin karara uyduğu görülüyor.

- Ziyaretçiler sonbaharda milli parkın tadını çıkarıyor Almanya'dan ailesiyle Yedigöller'e gelen Nuray Aycan, AA muhabirine, beklentisinin ötesinde bir ortamla karşılaştığını belirterek, "Çok güzel ve doğayla iç içe. Söylenecek bir söz yok. Tekrar gelmek isterim. Doğada gezmeyi çok seviyorum." diye konuştu. Aycan, çevresine Yedigöller'i görmelerini tavsiye edeceğini kaydetti. Gaziantep'ten gelen Mahmut Özkaya da Yedigöller'i çok beğendiklerini, milli parkı, daha önce gittiği yerlerden daha güzel bulduğunu söyledi.