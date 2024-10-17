Kartalkaya'ya kar yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar etkili oldu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar etkili oldu.
Kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla kayak merkezinin çevresi beyaza büründü.
Kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetre olduğu kayak merkezinde, yağışın gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
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