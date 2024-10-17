Kartalkaya'ya kar yağdı

Kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetre olduğu kayak merkezinde, yağışın gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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