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        Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:53
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        Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Gerede Arkut Dağı'nda kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

        Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Yedigöller ve Abant Gölü milli parklarının yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Öte yandan Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

        Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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