Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Öte yandan Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis etkili oldu.

Yedigöller ve Abant Gölü milli parklarının yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Gerede Arkut Dağı'nda kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

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