Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Gerede Arkut Dağı'nda kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Yedigöller ve Abant Gölü milli parklarının yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.
Bölgeyi kaplayan sis, havadan görüntülendi.
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