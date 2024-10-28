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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Göynük ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:13
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        Bolu'dan kısa kısa
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        M.G. idaresindeki 14 GC 358 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonun lastiği Dedeler köyü mevkisinde patladı. Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin alevleri büyümeden söndürdüğü yangında tavukların bir kısmı ölürken, araçta hasar meydana geldi.

        - "Karadeniz Turizm ve Gastronomi Bilimleri Araştırmaları" paneli düzenlendi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gastronomi ve Aşçılık bölümleri, sektördeki bilimsel çalışmalara katkıda sağlamak amacıyla "1. Karadeniz Turizm ve Gastronomi Bilimleri Araştırmaları" konulu panel gerçekleştirdi.

        Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü Konferans Salonu'ndaki panele, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığından temsilciler katıldı.

        Gastronomide dikkat çekici yenilikler, kırsal girişimcilik ve alandaki bilimsel araştırmalar ile güncel yaklaşımların anlatıldığı panelde, kırsal girişimcilik ile gastronomide bilim ve mühendislik konusu ele alındı.

        İlk gün paneller, ikinci gün ise serbest bildirilerle Mengen ayağı tamamlanan panel, alan araştırmaları ve Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer şehirlerde devam edecek.

        - Mengen'de protokol ve nezaket kuralları semineri

        Bolu'nun Mengen ilçesinde protokol ve nezaket kuralları semineri düzenlendi.

        Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü Toplantı Salonu'nda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çavuş tarafından kamu çalışanlarına yönelik verilen seminerde, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcılar yer aldı.

        Protokol ve nezaket kurallarının anlatıldığı programın sonunda Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Çavuş'a günün anısına hediye verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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