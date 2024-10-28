Bolu'da bisikletseverler "Cumhuriyet" için şehir turu attı
Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Yaklaşık 200 bisikletli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Anıtpark'ta toplandı.
Bisikletseverler, Vali Yardımcısı Abdullah Şen tarafından verilen startın ardından yaklaşık 7 kilometre pedal çevirerek kent merkezini turladı.
Trafik ekiplerinin de eşlik ettiği tur, başlangıç noktasında son buldu.
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