Bolu'da bisikletseverler "Cumhuriyet" için şehir turu attı

Trafik ekiplerinin de eşlik ettiği tur, başlangıç noktasında son buldu.

Yaklaşık 200 bisikletli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Anıtpark'ta toplandı.

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