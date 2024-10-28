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        Bolu'da bisikletseverler "Cumhuriyet" için şehir turu attı

        Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:41
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        Bolu'da bisikletseverler "Cumhuriyet" için şehir turu attı
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        Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Yaklaşık 200 bisikletli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Anıtpark'ta toplandı.

        Bisikletseverler, Vali Yardımcısı Abdullah Şen tarafından verilen startın ardından yaklaşık 7 kilometre pedal çevirerek kent merkezini turladı.

        Trafik ekiplerinin de eşlik ettiği tur, başlangıç noktasında son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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