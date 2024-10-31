Bolu'da Türk Kızılay'a kan bağışları sürüyor

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenler, Kızılay Haftası kapsamında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Şubesince müdürlük binasında oluşturulan alana gelen İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü de kan bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

Öncü, kan bağışının acil değil, sürekli ihtiyaç duyulan ve hayati önem taşıyan bir konu olduğunu belirterek, "Bu sebeple düzenli kan bağışı yapmak çok önemli. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve insani görevdir. Bu önemli sorumluluğa katkı sağlayıp kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.