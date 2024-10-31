Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 3 ilçeye Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu

        Bolu'nun Gerede, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde kazaların sıklıkla yaşandığı güzergahlara Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 3 ilçeye Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Gerede, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde kazaların sıklıkla yaşandığı güzergahlara Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulduğu bildirildi.

        Sistemin Gerede-Yeniçağa, Gerede-Mengen, Yeniçağa-Mengen ve Mengen-Devrek ilçeleri arasında karşılıklı yönlerde başlayacağı aktarılan paylaşımda, sürücülerden trafik güvenliği için yasal hız sınırlarına uymaları istendi.

        Paylaşımda, kara yollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerinin de yarın itibarıyla başlayacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Bolu'da Türk Kızılay'a kan bağışları sürüyor
        Bolu'da Türk Kızılay'a kan bağışları sürüyor
        Boluspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi sonbahar renkleri arasında yolculuk im...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi sonbahar renkleri arasında yolculuk im...
        Binlerce kişi fener alayında Türk bayraklarıyla yürüdü
        Binlerce kişi fener alayında Türk bayraklarıyla yürüdü
        Yamaç paraşütçüleri, Abant semalarında süzülerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutl...
        Yamaç paraşütçüleri, Abant semalarında süzülerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutl...
        Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Abant semalarında süzü...
        Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Abant semalarında süzü...