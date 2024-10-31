Bolu'da 3 ilçeye Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu
Bolu'nun Gerede, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde kazaların sıklıkla yaşandığı güzergahlara Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu.
Bolu'nun Gerede, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde kazaların sıklıkla yaşandığı güzergahlara Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulduğu bildirildi.
Sistemin Gerede-Yeniçağa, Gerede-Mengen, Yeniçağa-Mengen ve Mengen-Devrek ilçeleri arasında karşılıklı yönlerde başlayacağı aktarılan paylaşımda, sürücülerden trafik güvenliği için yasal hız sınırlarına uymaları istendi.
Paylaşımda, kara yollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerinin de yarın itibarıyla başlayacağı duyuruldu.
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