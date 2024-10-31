Bolu'da 3 ilçeye Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu

Paylaşımda, kara yollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerinin de yarın itibarıyla başlayacağı duyuruldu.

Sistemin Gerede-Yeniçağa, Gerede-Mengen, Yeniçağa-Mengen ve Mengen-Devrek ilçeleri arasında karşılıklı yönlerde başlayacağı aktarılan paylaşımda, sürücülerden trafik güvenliği için yasal hız sınırlarına uymaları istendi.

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