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        Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbahar aylarında da doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:11
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        Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbahar aylarında da doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sonbaharın güzellikleri yaşanıyor. Parkın doğal güzelliğine yel değirmenleri de ahenk katıyor.

        Doğa tutkunları, piknik, mangal, balık tutma aktiviteleriyle keyifli vakitler geçiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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