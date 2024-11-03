Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbahar aylarında da doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbahar aylarında da doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.
İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sonbaharın güzellikleri yaşanıyor. Parkın doğal güzelliğine yel değirmenleri de ahenk katıyor.
Doğa tutkunları, piknik, mangal, balık tutma aktiviteleriyle keyifli vakitler geçiriyor.
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