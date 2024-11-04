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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:44
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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolun Ankara istikametine seyreden M.A. idaresindeki 34 AD 5880 plakalı otomobilin motor kısmından Yeniçağa mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangında otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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