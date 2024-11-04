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        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 18:11 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:14
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        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çubuk köyü Karabey Yaylası mevkisinde ormanlık alandan çıkan dumanları gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri köylülerin de destek verdiği çalışmayla söndürdü.

        Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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