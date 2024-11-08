Bolu'da strese giren akbaba rehabilite edilerek doğaya salındı

Takviye ilaçlar enjekte edilen akbaba, daha sonra bulunduğu alana yakın yüksek bir tepeden doğaya salındı.

Strese girdiği tespit edilen akbaba, insan sesi ve stresten uzak karanlık bir ortamda rehabilite edildi.

Gerede'nin Akçaşehir köyünde bir samanlıkta yabani kuş olduğunu fark edenler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

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