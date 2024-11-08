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        Bolu'da strese giren akbaba rehabilite edilerek doğaya salındı

        Bolu'da strese giren akbaba rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:31
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        Bolu'da strese giren akbaba rehabilite edilerek doğaya salındı
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        Bolu'da strese giren akbaba rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

        Gerede'nin Akçaşehir köyünde bir samanlıkta yabani kuş olduğunu fark edenler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        Bölgeye gelen ekipler, yabani kuşun akbaba olduğunu belirledi.

        Strese girdiği tespit edilen akbaba, insan sesi ve stresten uzak karanlık bir ortamda rehabilite edildi.

        Takviye ilaçlar enjekte edilen akbaba, daha sonra bulunduğu alana yakın yüksek bir tepeden doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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