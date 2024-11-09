Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Bolu-Yedigöller Milli Parkı yolunda ilerleyen Sezgin Ö'nün (22) kullandığı 14 ADB 348 plakalı motosiklet ile Hasan K. yönetimindeki 24 EU 420 plakalı hafif ticari araç Yukarısoku Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Sezgin Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katar ateşkes müzakerelerinden çekiliyor
        Katar ateşkes müzakerelerinden çekiliyor
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Bolulu çiftin ürettiği yöresel kumaşlar ilgi görüyor
        Bolulu çiftin ürettiği yöresel kumaşlar ilgi görüyor
        Bolu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da üretilen 1500 çeşit çikolata 61 ülkeye gönderiliyor
        Bolu'da üretilen 1500 çeşit çikolata 61 ülkeye gönderiliyor
        Mengen çevresindeki ormanlar sonbaharın renkleriyle süslendi
        Mengen çevresindeki ormanlar sonbaharın renkleriyle süslendi
        Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
        Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
        Eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ist...
        Eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ist...