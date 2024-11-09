Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolu-Yedigöller Milli Parkı yolunda ilerleyen Sezgin Ö'nün (22) kullandığı 14 ADB 348 plakalı motosiklet ile Hasan K. yönetimindeki 24 EU 420 plakalı hafif ticari araç Yukarısoku Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Sezgin Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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