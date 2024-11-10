Bolu'da doğal gazdan zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen aile, oksijen tedavisi için Ankara'daki bir oksijen tedavi merkezine sevk edildi.

İzzet Baysal Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet K, eşi ve 4 çocuğu ile dün sabah saatlerinde fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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