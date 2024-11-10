Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da doğal gazdan zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı

        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da doğal gazdan zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da doğal gazdan etkilenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

        İzzet Baysal Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet K, eşi ve 4 çocuğu ile dün sabah saatlerinde fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan ailenin doğal gazdan zehirlendiği belirlendi.

        Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen aile, oksijen tedavisi için Ankara'daki bir oksijen tedavi merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe'ye akın ettiler
        Dolmabahçe'ye akın ettiler
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu
        İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Şirinyazı Göleti'ni ziyaret edenler sonbahar renkleri eşliğinde vakit geçir...
        Şirinyazı Göleti'ni ziyaret edenler sonbahar renkleri eşliğinde vakit geçir...
        Bolu'da ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Bolu'da ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bolulu çiftin ürettiği yöresel kumaşlar ilgi görüyor
        Bolulu çiftin ürettiği yöresel kumaşlar ilgi görüyor
        Bolu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da üretilen 1500 çeşit çikolata 61 ülkeye gönderiliyor
        Bolu'da üretilen 1500 çeşit çikolata 61 ülkeye gönderiliyor