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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:36
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        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.

        M.B. yönetimindeki 41 B 5525 plakalı dane mısır yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Abant gişeleri mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadığı kazada, bir süreliğine kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Ekiplerin tırı kaldırma ve temizlik çalışmalarının sürdüğü yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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