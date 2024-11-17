Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kazaya sebebiyet verdiği ve 2,24 promil alkollü olduğu belirlenen E.Y'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.Y. ile diğer otomobildeki yolcu E.K. yaralandı.

Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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