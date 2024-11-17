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        Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

        Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:04 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:04
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        Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı
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        Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki 14 ABR 046 plakalı otomobil, Kuruçay mevkisinde önünde ilerleyen Y.D. yönetimindeki 14 ABJ 934 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü E.Y. ile diğer otomobildeki yolcu E.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya sebebiyet verdiği ve 2,24 promil alkollü olduğu belirlenen E.Y'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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