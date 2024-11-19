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        Mudurnu'da "NarkoRehber ve Terörle Mücadele" konferansı verildi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde görev yapan kamu personellerine "NarkoRehber ve Terörle Mücadele" konferansı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:01
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        Mudurnu'da "NarkoRehber ve Terörle Mücadele" konferansı verildi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde görev yapan kamu personellerine "NarkoRehber ve Terörle Mücadele" konferansı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinliğe 85 kamu çalışanı katıldı.

        Bolu Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki konferansta, narkotik madde kullanımı, kullanıcıların nasıl tespit edileceği, şüpheli durumların neler olduğu, kullanıcıların sosyal fiziksel ruhsal olarak nasıl etkilendiği ve narkotik maddelerin tespit edilmesi konularında bilgiler verildi.

        Uyuşturucu madde bağımlılığı ve kullanımına dair "uyuma" adlı mobil uygulamanın kullanımı da tavsiye edildi.

        Katılımcılara ayrıca terör suçları, terör tanımı, terör finansları gibi konularda da açıklamalarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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