Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Bilecik-Nallıhan-Sakarya kara yolunda seyreden Emre N. idaresindeki 14 EN 457 plakalı tavuk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarılar köyü Sifyanlar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Devrilen kamyonda bulunan tavuklardan bazıları telef oldu.
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