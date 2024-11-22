Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Taşkesti Belediye Başkanı Çevik'ten, evi yanan aileye "geçmiş olsun" ziyareti

        Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, evi yanan aileye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşkesti Belediye Başkanı Çevik'ten, evi yanan aileye "geçmiş olsun" ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, evi yanan aileye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Belediye Başkanı Çevik, MHP Mudurnu İlçe Başkanı İbrahim Kartal ve İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Karacakaya ile Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde evi yanan Erkan Yıldız'ı ziyaret etti.

        Yangın alanında incelemelerde bulunan Çevik, Yıldız ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Çevik, belediye olarak ailenin yanında olduklarını söyledi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü aktaran Çevik, "Can kaybı olmaması bizim en büyük tesellimiz. Aileye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendileri şu anda akrabalarının yanında kalıyorlar. Her vatandaşımız gibi evi yanan bu ailemiz de bizim için çok değerli. Ailemizin evi için bir iş insanından konteyner gelecek. Bizler de bu noktada Taşkestili ve Mudurnulu iş adamlarından, hayırseverlerden ve yetkililerden bu aileye yardım yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çevik, ailenin ev eşyalarına da ihtiyacı olduğunu dile getirerek hayırseverlerin yardım edeceğinden şüphelerinin olmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, koruma altına alındı
        Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, koruma altına alındı
        Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Gerede'de kermes ve sokak lezzetleri şenliği yapıldı
        Gerede'de kermes ve sokak lezzetleri şenliği yapıldı
        Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı, 16-17 Aralık'ta Bolu'da düzenlenecek
        Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı, 16-17 Aralık'ta Bolu'da düzenlenecek
        Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Cumhurbaşkanlığı'ndan ara eleman ihtiyacı için eylem planı
        Cumhurbaşkanlığı'ndan ara eleman ihtiyacı için eylem planı