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        Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı

        Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki İstanbul yönünde trafik kontrollü sağlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 02:51 Güncelleme: 24.11.2024 - 02:51
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        Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı
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        Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki İstanbul yönünde trafik kontrollü sağlanmaya başladı.

        Otoyolun Cankurtaran mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma yüzünden yaşanan hasarlı trafik kazaları, yolda kalan veya kayan araçlar nedeniyle ulaşım çift yönlü durmasının ardından ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Karayolları ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda yolun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlandığı yolun Ankara istikametinde trafiğin normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve ilgili kuruluşlarca yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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