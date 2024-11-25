Bolu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.
Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil), 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bolu genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün ara verilmişti.
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