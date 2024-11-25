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        Bolu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:02
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        Bolu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil), 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Bolu genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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