Bolu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil), 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.