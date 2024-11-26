Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

Kayak merkezindeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin yöneticileri, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan pistlerdeki kar kalınlığı ve kalıcılığının istenilen düzeye ulaşması durumunda sezonu erken açmayı planlıyor.

Her yıl 15 Aralık ve sonrasında sezonun açıldığı merkezin, yağışın devam etmesi halinde bu yıl misafirlerini daha erken ağırlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.