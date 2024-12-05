Bolu Valisi Aydın'dan Mudurnu'ya ziyaret

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mudurnu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu ve protokol üyelerince karşılanan Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve "Türkiye'nin ahisi" seçilen demirci ustası İsmail Atlı ile bir araya gelen Aydın, ikiliyle bir süre sohbet etti.