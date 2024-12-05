Bolu Valisi Aydın'dan Mudurnu'ya ziyaret
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mudurnu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mudurnu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu ve protokol üyelerince karşılanan Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve "Türkiye'nin ahisi" seçilen demirci ustası İsmail Atlı ile bir araya gelen Aydın, ikiliyle bir süre sohbet etti.
Kanuni Sultan Süleyman Camisi, Yıldırım Beyazıt Camisi ve hamamını da inceleyen Aydın, son olarak Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda hazırlanan akıl ve zeka oyunları sınıfının açılışını gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde Kaymakam Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Onurlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman ve kaymakam adayları da yer aldı.
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