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        Bolu'da kara yoluna inen kurt cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 21:46 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:46
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        Bolu'da kara yoluna inen kurt cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi yolunda aracıyla ilerleyen İsmail Ceyhan, yol üzerinde kurt gördü.

        Ceyhan, kurdun kara yolunda yürümesini, aracın yanına gelip daha sonra yoldan uzaklaşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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