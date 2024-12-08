Kuvvetli rüzgar Abant'taki bazı ağaçları devirdi
Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle milli parkın içinde ve çevresinde bulunan bazı ağaçlar kökünden söküldü.
Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, piknik alanları ile yol kenarlarına düşen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Devrilen ağaçları keserek kaldıran görevliler, bölgeye gelen tatilcilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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