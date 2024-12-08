Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kuvvetli rüzgar Abant'taki bazı ağaçları devirdi

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli rüzgar Abant'taki bazı ağaçları devirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

        Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle milli parkın içinde ve çevresinde bulunan bazı ağaçlar kökünden söküldü.

        Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, piknik alanları ile yol kenarlarına düşen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

        Devrilen ağaçları keserek kaldıran görevliler, bölgeye gelen tatilcilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        1,5 ton hamsi dağıtıldı, karlar üzerinde horon oynandı
        1,5 ton hamsi dağıtıldı, karlar üzerinde horon oynandı
        Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde yaklaşık 2 ton balık tüketildi
        Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde yaklaşık 2 ton balık tüketildi
        Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD tarafından akredite edildi
        Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD tarafından akredite edildi
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Bolu'da teşkilat mensuplarıyla buluşt...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Bolu'da teşkilat mensuplarıyla buluşt...
        Bolu'da kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Bolu'da kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Kartalkaya kayakseverleri ağırladı
        Kartalkaya kayakseverleri ağırladı