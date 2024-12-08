Kuvvetli rüzgar Abant'taki bazı ağaçları devirdi

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, piknik alanları ile yol kenarlarına düşen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle milli parkın içinde ve çevresinde bulunan bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

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